В Сосногорске сиделка украла у инвалида 144 тыс.рублей

3 января 2017 года, 10:00 | Сосногорск
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Полицейские Сосногорска раскрыли кражу у инвалида 144 тысяч рублей.

Как сообщает МВД по Коми, в дежурную часть ОМВД России по Сосногорску поступило заявление о том, что у местного жителя - инвалида 1 группы похищены 144 тысячи рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что деньги похитила сиделка заявителя. Женщина ухаживала за пожилым мужчиной и вошла к нему в доверие. Кроме того, сиделка знала, что пенсионер хранил свои сбережения в металлическом ящике, а ключи от него - в серванте.

В определенный момент, воспользовавшись полным доверием мужчины, злоумышленница завладела денежными средствами, которыми распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". Получены признательные показания. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Комиинформ
Ключевые слова: МВД по Коми, преступность
Рубрика: Происшествия
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