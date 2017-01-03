Отец и два брата первого ребенка Сыктывкара 2017 года узнали о ее рождении под звуки праздничного салюта

3 января 2017 года, 9:20 | Сыктывкар
Фото Надежды Ботнар

В родильном доме Кардиологического диспансера Коми 1 января в 1 час 05 минут на свет появился первый ребенок Сыктывкара - девочка весом 3930 граммов и ростом 53 сантиметра. Родители решили назвать долгожданную дочь Елизаветой.

В семье Любименко это долгожданный третий ребенок. Двое старших сыновей - Юрий и Павел - очень рады появлению сестрички на свет. Как рассказала корреспонденту "Комиинформа" мама Лизы Людмила, для них стало полной неожиданностью рождение ребенка под бой курантов. А то, что девочка еще и оказалась первым сыктывкарским новорожденным в наступившем году, - поводом для гордости.

"Я планировала родить дочь в 2016 году, но получилось уже в 2017. Когда позвонила супругу сообщить о рождении дочери, он как раз в этом момент с сыновьями смотрел праздничный новогодний салют на площади. Вся семья радовалась Новому году и такому долгожданному подарку", - рассказывает счастливая мама.

Кстати, в связи с высоким риском заболеваемости ОРЗ и гриппа, во всех медицинских учреждениях города введен карантин - посещение пациентов строго запрещено. Партнерские роды не являются исключением. Поэтому в новогоднюю ночь мамы остались без поддержки родных и близких.

Надежда Ботнар
Ключевые слова: семья, рождение, праздник, дети
Рубрика: Общество
  • 3
  • 23
  • 2
  • 1
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:02 02.01.2017
Первой в Новом году в Сыктывкаре родилась девочка
09:49 02.01.2017
Эжвинские братья-близнецы, страдающие ДЦП, готовятся к очередному курсу реабилитации у китайских врачей
11:21 30.12.2016
Лепту за жизнь внесут православные жители республики


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus