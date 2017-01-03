Отец и два брата первого ребенка Сыктывкара 2017 года узнали о ее рождении под звуки праздничного салюта

В родильном доме Кардиологического диспансера Коми 1 января в 1 час 05 минут на свет появился первый ребенок Сыктывкара - девочка весом 3930 граммов и ростом 53 сантиметра. Родители решили назвать долгожданную дочь Елизаветой.

В семье Любименко это долгожданный третий ребенок. Двое старших сыновей - Юрий и Павел - очень рады появлению сестрички на свет. Как рассказала корреспонденту "Комиинформа" мама Лизы Людмила, для них стало полной неожиданностью рождение ребенка под бой курантов. А то, что девочка еще и оказалась первым сыктывкарским новорожденным в наступившем году, - поводом для гордости.

"Я планировала родить дочь в 2016 году, но получилось уже в 2017. Когда позвонила супругу сообщить о рождении дочери, он как раз в этом момент с сыновьями смотрел праздничный новогодний салют на площади. Вся семья радовалась Новому году и такому долгожданному подарку", - рассказывает счастливая мама.

Кстати, в связи с высоким риском заболеваемости ОРЗ и гриппа, во всех медицинских учреждениях города введен карантин - посещение пациентов строго запрещено. Партнерские роды не являются исключением. Поэтому в новогоднюю ночь мамы остались без поддержки родных и близких.