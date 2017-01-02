У Коми регионального отделения "Динамо" новый руководитель

2 января 2017 года, 15:35 | Сыктывкар
Фото Комионлайн и из архива КИ

Во Всероссийском физкультурно-спортивном Обществе "Динамо" произошли кадровые перестановки. На посту руководителя Эдуарда Подрезова, ушедшего на заслуженный отдых, сменил полковник Святослав Осадчук. Вплоть до конца 2016-го С.Осадчук являлся заместителем начальника Управления общественного порядка МВД по Коми.

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На совете общества 23 декабря С.Осадчука избрали заместителем председателя отделения "Динамо" и одновременно врио председателя общества. К своим обязанностям он приступил в последние дни 2016 года. Первое, что заметили сыктывкарцы с появлением нового руководителя - живая ель, украшенная разноцветными гирляндами, и празднично украшенный фасад гостиницы базы "Динамо", в вечернее время переливающиеся всеми огнями.

В ведении обществе, кроме гостиницы, лыжная база, территория, излюбленная лыжниками, пункт проката. В планах нового руководителя - открытие в летнее время детского оздоровительного военно-спортивного лагеря и развитие физкультуры и спорта в столице Коми. Из ближайших планов - выезд в середине января сборной "Динамо" Республики Коми в Ижевск на первенство по лыжным гонкам и двоеборью.

В конце 2017 года на базе "Динамо" начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с тиром и игровым залом. Как рассказал "Комиинформу" Святослав Осадчук, Коми вошла в число семи российских регионов, попавших в федеральную программу. Благодаря этому, Минспорта России выделит на строительство комплекса 158 миллионов рублей.

Ольга Полина
Ключевые слова: лыжи, динамо
Рубрика: Спорт
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