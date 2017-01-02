В Усинске возбудили уголовное дело по факту убийства собаки

По факту убийства собаки в усинском поселке Верхнеколвинск на лукойловском месторождении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 (жестокое обращение с животными, повлекшее гибель).

Как сообщил директор усинского центра защиты животных Александр Богатырев, по материалам проверки было вынесено девять отказных постановлений. Однако обжалование в республиканской прокуратуре привело к возбуждению дела.

"Беляш был спокойным псом, к людям даже близко не подходил, всегда их очень боялся, - сообщает А.Богатырев в официальной группе "ВКонтакте". - Прожил на месторождении четыре года. А потом его убили безжалостно, застрелив из ружья и добив ножом прямо в глаз. Очевидец рассказал, что мужчина на белой машине застрелил собаку возле КПП".

После этого зоозащитники выехали на место, где информация подтвердилась - одна из работниц рассказала о трупе застреленной собаки, который она захоронила. Участковый разрешил забрать труп животного с места происшествия. С привлечением ветеринарных специалистов ГБУ УСББЖ было проведено вскрытие, по результатам которого в трупе были обнаружены дробинки.

Зоозащитники обещают приложить максимальные усилия, чтобы до сентября 2017 года, когда по делу истекает срок давности, приговор убийце животного был вынесен.