Антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения "Алтай" появится в Печоро-Илычском заповеднике

2 января 2017 года, 17:42 | Троицко-Печорский
Фото: Печоро-Илычский заповедник

Печоро-Илычский заповедник победил в национальном конкурсе "Фотоловушка- 2016", приуроченном к столетию основания заповедного дела в России.

Видео заповедника с медведями "Семья на прогулке" набрало самое большое количество голосов среди всех номинаций. За победу в конкурсе заповедник получит главный приз - антибраконьерский комплекс мгновенного оповещения "Алтай" и фотоловушку.

Кроме того, заповедник занял первое место в номинации "Фотохищники" за фотографию "Катание медведя на снегу". За победу в этой номинации заповедник получит годовую подписку на журнал "Магия настоящего Сафари".

Как объясняют специалисты заповедника, фотоловушка – это лесная камера, так называемый фоторегистратор, в котором присутствует датчик движения. Еще ее могут называть фотокапканом. Камера имеет герметичный, окрашенный в защитный цвет корпус. Несмотря на то, что придуман этот аппарат относительно давно, особой популярностью и востребованностью он не пользуется. Возможно, причина в цене на такую камеру и очень скудную информацию об эксплуатации. Но на самом деле это очень интересный и полезный аппарат не только для охотников.

В Печоро-Илычском заповеднике фотоловушки используются для научных целей: оценки половозрастной структуры медведя и лося; фиксации редких животных; для выявления особенностей поведения животных; борьбы с браконьерами. Хорошо замаскированная камера с GSM модулем сразу же отправляет MMS сообщение на запрограммированный номер телефона.

Использование фотоловушки как наблюдение за животными в естественной среде является одним из современных и эффективных способов. В основном, они используются для изучения популяций редких животных и животных, которые находятся под угрозой вымирания. Также они применяются для учета животных на определенной территории и для выявления индекса обилия в разные сезоны.

Юлия Николаева
Ключевые слова: фотоловушка, Победа, медведи, конкурс
Рубрика: Экология
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