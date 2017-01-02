Первой в Новом году в Сыктывкаре родилась девочка

Девочка Елизавета из Корткероса появилась на света в роддоме Кардиодиспансера 1 января в 01.15. Вес ребенка составил 3 кг 390 гр, рост - 53 см. Как сообщили в учреждении, всего 31 декабря и 1 января на свет появились восемь малышей, половина из них мальчики.

В перинатальном центре Новый год оказался "урожайным" на представительниц слабого пола: 31 декабря родились четыре девочки и один мальчик. Последняя роженица обняла своего ребенка в 22.00.

А вот первые роды в новом году врачи учреждения приняли только в 8 утра - на свет появилась девочка весом 3300 килограмма. Всего 1 января на свет в перинатальном центре появились пять девочек и один мальчик.

Все роды прошли успешно, все детки оказались доношенными, отметили в учреждении.