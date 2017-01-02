На север Коми пришли морозы.

По прогнозу Коми ЦГМС, в республике 2-3 января установится аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -13...-19°С).

В большинстве районов Республики Коми аномально холодная погода сохранится до 10 января. Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35°С, местами до -40...-45°С. В период 5-8 января в большинстве районов прогнозируется до -37...-42°С, местами до -44...-49°С.

Уважаемые жители республики, Главное управление МЧС России по Коми рекомендует быть особо бдительными в период морозов.

Во время морозов следует:

- сократить время нахождения на открытом воздухе;

- не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей;

- во время протапливания печей не допускать их перекала;

- одеваться многослойно и в натуральные ткани.

В период морозов ОПАСНО:

- выходить из дома без головного убора, варежек и перчаток;

- пользоваться самодельными электрическими обогревателями;

- употреблять алкоголь;

- подключать одновременно в сеть большое количество бытовых электроприборов, особенно если они являются мощными потребителями энергии. Это может вызвать опасную перегрузку в электросети.

Водители! Отправляясь в морозы в поездку, стоит позаботиться о запасе горючего, о теплой одежде в машине и небольшом запасе продуктов питания (бутерброды, чай или кофе в термосе). Перед отправкой в путешествие проверьте аптечку в своем автомобиле, при необходимости пополните её, обновите медикаменты.

Запомните, что:

- голодный желудок не способствует выработке энергии, необходимой для борьбы с холодом, поэтому в морозы желательно усилить питание, увеличить калорийность пищи

- алкоголь в крови способствует переохлаждению, вызывая большую потерю тепла, одновременно создавая ложный эффект согревания организма изнутри;

- курение на морозе делает более уязвимыми конечности, так как уменьшается циркуляция крови в ногах и руках;

- постоянное закаливание организма, как и отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональное питание, предупреждает его переохлаждение.

При любом происшествии немедленно звоните в "Службу спасения": с домашнего телефона – 01, с мобильного – 112.