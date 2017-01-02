Миллионы пользователей останутся без WhatsApp

2 января 2017 года, 14:20 |
AP Photo/ Patrick Sison

WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах, сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков приложения.

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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