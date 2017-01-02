В Ухте трехлетний мальчик попал под колеса авто

В Ухте трехлетний мальчик во время прогулки выбежал с детской площадки и попал под колеса авто.

Инцидент произошел вчера около 17:57, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Водитель 1973 г.р, управляя автомашиной "Шевроле Ланос", двигаясь в дворовой территории д.50 проспекта Космонавтов, совершил наезд на пешехода, который выбежал с детской площадки на проезжую часть дороги.

Трехлетний мальчик с мамой находились на прогулке, уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП ребенок получил ушиб бедра и перелом лопатки.

Водитель в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался шесть раз. О мужчине также известно, что он временно ограничен в правах на вождение авто из-за неоплаченных штрафов.

Машину водит с 1994 года.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает родителям о безопасности детей во дворах. "Следите за вашими детьми, никогда не оставляйте их без присмотра, пока они играют во дворе, и особенно около оставленных или движущихся транспортных средств", - призывает Госавтоинспекция.