Трое мужчин пострадали при взрыве в гаражах в Усинске

2 января 2017 года, 11:30 | Усинск
Фото: Усинск-онлайн

Взрыв в гаражном комплексе в Усинске произошел днем 31 декабря. Эту информацию "Комиинформу" подтвердили в МЧС по Коми. Проверкой произошедшего занимается полиция.

По сообщению очевидцев, взрыв произошел из-за газового баллона.

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Усинка Лилия Мирзоева в социальных сетях рассказала, что в момент происшествия в одном из гаражей находился ее муж: "Что-то взорвалось. Мой муж был внутри гаража. Его коллега входил как раз в гараж, и случился взрыв. Они попали в реанимацию в тяжелом, но стабильном состоянии. Все- руки ноги переломаны".

Житель Усинска Антон Ткачев написал, что при взрыве пострадал его родственник: "Он был в соседнем гараже, из-за взрыва произошло обрушение стены и его завалило. Состояние тяжелое, но стабильное. Спасибо ребятам которые его спасли. Есть у нас герои".

Юлия Николаева
Ключевые слова: Усинск, пожар, гаражи
Рубрика: Происшествия
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