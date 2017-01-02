Трое мужчин пострадали при взрыве в гаражах в Усинске

Взрыв в гаражном комплексе в Усинске произошел днем 31 декабря. Эту информацию "Комиинформу" подтвердили в МЧС по Коми. Проверкой произошедшего занимается полиция.

По сообщению очевидцев, взрыв произошел из-за газового баллона.

Усинка Лилия Мирзоева в социальных сетях рассказала, что в момент происшествия в одном из гаражей находился ее муж: "Что-то взорвалось. Мой муж был внутри гаража. Его коллега входил как раз в гараж, и случился взрыв. Они попали в реанимацию в тяжелом, но стабильном состоянии. Все- руки ноги переломаны".

Житель Усинска Антон Ткачев написал, что при взрыве пострадал его родственник: "Он был в соседнем гараже, из-за взрыва произошло обрушение стены и его завалило. Состояние тяжелое, но стабильное. Спасибо ребятам которые его спасли. Есть у нас герои".