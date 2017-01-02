По факту исчезновения сыктывкарского поэта возбуждено уголовное дело

Материалы проверки о пропаже сыктывкарского поэта Сергея Цигляева полиция передала в следственное управление СК по Коми, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщили "Комиинформу" в МВД по Коми.

Напомним, осенью 2016 года сыктывкарец Сергей Цигляев перестал выходить на связь с родителями. Сообщение о том, что мужчина пропал, появилось в социальной сети еще в октябре. Местный поэт ушел из дома в Лесозаводе и не вернулся. Как тогда пояснили "Комиинформу" родственники, заявление в полицию они не написали, так как надеялись, что он вернется. "Зная характер Сергея, не шутка ли это", - написали знакомые в соцсети. Но 5 ноября родители обратились в правоохранительные органы.

Поиски сыктывкарца не увенчались успехом, а у следователей появились основания проверить версию "убийство".