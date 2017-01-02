Мэр Воркуты призвал горожан накормить теплым обедом ремонтников Усинского водовода

В Воркуте проделана огромная работа по восстановлению части трубы Усинского водовода, который обеспечивает водой город. На начало года из пройденных 3,5 километров осталось отремонтировать 300 метров сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев.

"Тяжелейший ручной труд, мокрая одежда.... Ребята, круглосуточно работающие на участке от 16 до 14 камер, уверен, не откажутся от домашнего обеда, горячего чая и просто поддержки воркутинцев", - заявил градоначальник.

Напомним, критической отметки проблема с водоснабжением Воркуты достигла 19 декабря, когда на водоводе на одном из участков промерз трубопровод. Как рассказал "Комиинформу" воркутинский градоначальник Игорь Гурьев, на части трубы образовалась наледь. На водоснабжении города ситуация не отразилась благодаря резервной трубе водовода. Водоснабжение города идет в штатном режиме.

Как отмечает И.Гурьев, к нему поступает много вопросов, связанных с питанием и спецодеждой, а так же информацией о тех, кто помогает в работе

"Сегодня обеспечен ежесуточный подвоз сухпойков на 20 человек, - разъясняет ситуацию руководитель администрации Воркуты. - Приобретено необходимых 10 налобных фонарей. 31 декабря приобретены и переданы предприятию 20 комплектов: теплых рукавиц, непромокаемых утепленных перчаток, масок для лица, резиновых высоких бахил на валенки. Передано две тонны литров дизтоплива. На участке посменно работают от одной до трех передвижных пароустановок, которые, к сожалению, периодически выходят из строя из-за длительной нагрузки. Посменно работают 13-16 человек ООО Водоканал, дополнительно создаются бригады от Воркутинских ТЭЦ. Необходимые материалы (сварочные электроды, металлические листы, трубы, сварочные аппараты и сварщики и др) предоставлены организациями. Спасибо за оказываемую помощь от себя лично и от работников ООО Водоканал: РЖД, "Воркутауголь", "Газпром Трансгаз Ухта", "Ямалмеханизация", Воркутинский аэропорт, Воркутинские ТЭЦ, ООО ТСВ, лично Чхетия Бежану, ИП Ивашеу Сергею, ООО ВИРТ, МУП Хлебокомбинат, ООО Балкон, Феслер Юрию, Ксендзук Юрию".