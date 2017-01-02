Пожар в Воркуте унес жизнь двух человек

Два человека погибли на пожаре в Воркуте.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, вчера, 1 января, в 09.22 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в пятиэтажном доме по улице Крупской в поселке Северный.

Незамедлительно на место вызова прибыли подразделения 101 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы. На месте пожара работало звено газодымозащитной службы, которое в ходе разведки помещений обнаружило двух погибших – мужчину 1974 (хозяина квартиры) и женщину 1982 годов рождения.

В 10.02 пожар локализован на площади 2 кв.м. В 10.32 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего мужчины.

В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава пожарной охраны, 4 единицы пожарной техники.

Уважаемые жители и гости республики, соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте осторожны при обращении с огнем! Ни в коем случае не следует курить в постели. В состоянии даже небольшого опьянения легко потерять контроль, уронить горящий окурок или спичку на горючую поверхность. Малейшая оплошность может привести к пожару! Поэтому постарайтесь контролировать себя, курите только в строго отведенном для этого месте, не разбрасывайте окурки и спички по всему дому.

Помните! Спички, зажигалки, новогодние пиротехнические изделия не должны быть доступны детям.

О любом происшествии незамедлительно сообщайте в "Службу спасения": с домашнего телефона – 01, с мобильного – 112.