В Ухте в новогоднюю ночь из-за нетрезвого водителя пострадали три человека

2 января 2017 года, 9:50 | Ухта
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте в новогоднюю ночь из-за нетрезвого водителя пострадали три человека.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, авария произошла в 05:17 1 января. 28-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,949 мг/л), управляя автомашиной Toyota Corolla, двигался по ул. Мира со стороны автодороги Ухта - Дальний в направлении ул. Севастопольской.

Напротив д.1а по ул. Мира он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной Dаеwоо Nехiа под управлением девушки 1997 г.р., двигающейся во встречном направлении со стороны ул. Севастопольской.

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Девушка-водитель была трезва, уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали три пассажира Дэу: юноши 1995 г.р (травмы головы) и 1997 г.р. (ушиб правого локтевого сустава), а также 19-летняя девушка (черепно-мозговая травма, сотрясение мозга). Все трое госпитализированы.

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Водитель в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался пять раз: непредоставление преимущества в движении пешеходам, неуплата административного штрафа в срок, управление без полиса ОСАГО, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Мужчина получил права в 2011 году.

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Ольга Белова
Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Ухта, Алкоголь
Рубрика: Происшествия
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