Эжвинские братья-близнецы, страдающие ДЦП, готовятся к очередному курсу реабилитации у китайских врачей
Для продолжения лечения трехлетних Вовы и Сережи Бобровых из Эжвинского района Сыктывкара в новом году необходимо собрать 81 тыс.рублей.
Напомним, братья-близнецы страдают детским церебральным параличом. Малышей воспитывает мать-одиночка, которой необходимо выходить на работу. Папа детей умер еще до того, как мальчикам исполнился месяц жизни.
К тому времени, когда мама будет уходить на заработки, мальчики должны быть максимально здоровыми. Сейчас, пока у детей есть реабилитационный потенциал, есть возможность поставить их на ноги в прямом смысле, сообщает мама в официальной группе.
Лечение Вова и Сережа проходили в реабилитационном центре Самары "Пойду сам!".
В октябре дети прошли первый курс у китайских специалистов из МЦ"Первый шаг" г.Казань, положительный результат был заметен практически сразу. Следующий курс у нас запланирован на февраль 2017 года. Стоимость лечения - 225 тыс.рублей, из которых 144 тыс.уже собрано.
Мама Вовы и Сережи обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь близнецам встать на ноги.
Реквизиты: Получатель: Михайлова Марина Евгеньевна (мама)
Наименование банка получателя: Коми отделение 8617 ПАО Сбербанк
ИНН 7707083893
БИК 048702640
Кар.счет 30101810400000000640
№ счета получателя 40817810628210300461
Карта 4276280012332745
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* получатель: Имя и отчество МИХАЙЛОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ( мама )
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