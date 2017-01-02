Эжвинские братья-близнецы, страдающие ДЦП, готовятся к очередному курсу реабилитации у китайских врачей

Для продолжения лечения трехлетних Вовы и Сережи Бобровых из Эжвинского района Сыктывкара в новом году необходимо собрать 81 тыс.рублей.

Напомним, братья-близнецы страдают детским церебральным параличом. Малышей воспитывает мать-одиночка, которой необходимо выходить на работу. Папа детей умер еще до того, как мальчикам исполнился месяц жизни.

К тому времени, когда мама будет уходить на заработки, мальчики должны быть максимально здоровыми. Сейчас, пока у детей есть реабилитационный потенциал, есть возможность поставить их на ноги в прямом смысле, сообщает мама в официальной группе.

Лечение Вова и Сережа проходили в реабилитационном центре Самары "Пойду сам!".



В октябре дети прошли первый курс у китайских специалистов из МЦ"Первый шаг" г.Казань, положительный результат был заметен практически сразу. Следующий курс у нас запланирован на февраль 2017 года. Стоимость лечения - 225 тыс.рублей, из которых 144 тыс.уже собрано.

Мама Вовы и Сережи обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь близнецам встать на ноги.

Реквизиты: Получатель: Михайлова Марина Евгеньевна (мама)

Наименование банка получателя: Коми отделение 8617 ПАО Сбербанк

ИНН 7707083893

БИК 048702640

Кар.счет 30101810400000000640

№ счета получателя 40817810628210300461



Карта 4276280012332745



* Положить деньги на карту Сбербанка можно так же через офис банка. Для перевода денег на карту Сбербанка Вам потребуется номер карты и Ваш паспорт. В течение 3 банковских дней деньги переведут на карту Сбербанка.



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* получатель: Имя и отчество МИХАЙЛОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ( мама )

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