Уголовное дело по факту стрельбы в воркутинском депо прекращено
Следствие по делу о стрельбе в воркутинском депо и гибели двоих мужчин окончено. Следователь 29 декабря принял решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого, сообщили "Комиинформу" в транспортной прокуратуре Воркуты.
Напомним, в локомотивном депо Воркуты вечером 9 сентября неизвестный расстрелял сотрудников. Один убит, еще один человек попал в тяжелом состоянии в больницу. Сам стрелок покончил с собой.
Стрелявший ранее числился в подрядной организации, которая выполняла работы на железной дороге.
Как пояснили в прокуратуре, пострадавший при стрельбе дал показания в первые минуты происшествия, а после проведенного лечения не смог дать новой информации и пояснить, почему это могло произойти, и как стрелявший попал на предприятие. Конфликтов между стрелком и сотрудниками организации выявлено не было. Поведение мужчины осталось неясным.
Прокуратурой республики проводится проверка законности принятого решения о прекращении уголовного дела.
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