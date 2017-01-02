Уголовное дело по факту стрельбы в воркутинском депо прекращено

2 января 2017 года, 9:30 | Воркута
Фото: wikimapia.org

Следствие по делу о стрельбе в воркутинском депо и гибели двоих мужчин окончено. Следователь 29 декабря принял решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого, сообщили "Комиинформу" в транспортной прокуратуре Воркуты.

Напомним, в локомотивном депо Воркуты вечером 9 сентября неизвестный расстрелял сотрудников. Один убит, еще один человек попал в тяжелом состоянии в больницу. Сам стрелок покончил с собой.

Стрелявший ранее числился в подрядной организации, которая выполняла работы на железной дороге.

Как пояснили в прокуратуре, пострадавший при стрельбе дал показания в первые минуты происшествия, а после проведенного лечения не смог дать новой информации и пояснить, почему это могло произойти, и как стрелявший попал на предприятие. Конфликтов между стрелком и сотрудниками организации выявлено не было. Поведение мужчины осталось неясным.

Прокуратурой республики проводится проверка законности принятого решения о прекращении уголовного дела.

Юлия Николаева
Ключевые слова: стрельба, следователи, допрос, ДЕПО
Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:47 30.12.2016
В Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Лесопромышленная компания "Леспром"
17:08 29.12.2016
В преддверии новогодних праздников из сыктывкарских магазинов похищают спиртное, икру и форель
16:35 29.12.2016
Директор ухтинского предприятия получил пять лет за хищение "детсадовских" 20-ти миллионов


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нужна операция по замене тазобедренного эндопротеза. (Печора)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus