Уголовное дело по факту стрельбы в воркутинском депо прекращено

Следствие по делу о стрельбе в воркутинском депо и гибели двоих мужчин окончено. Следователь 29 декабря принял решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого, сообщили "Комиинформу" в транспортной прокуратуре Воркуты.

Напомним, в локомотивном депо Воркуты вечером 9 сентября неизвестный расстрелял сотрудников. Один убит, еще один человек попал в тяжелом состоянии в больницу. Сам стрелок покончил с собой.

Стрелявший ранее числился в подрядной организации, которая выполняла работы на железной дороге.

Как пояснили в прокуратуре, пострадавший при стрельбе дал показания в первые минуты происшествия, а после проведенного лечения не смог дать новой информации и пояснить, почему это могло произойти, и как стрелявший попал на предприятие. Конфликтов между стрелком и сотрудниками организации выявлено не было. Поведение мужчины осталось неясным.

Прокуратурой республики проводится проверка законности принятого решения о прекращении уголовного дела.