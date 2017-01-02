Вступили в силу новые правила финансирования высокотехнологичной медпомощи

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВПМ), не включенная в базу обязательного медицинского страхования, начнет финансироваться из обособленного сегмента бюджета Федерального фонда ОМС, пишет РИА Новости.

Ранее в 2016 году был принят Федеральный закон, предусматривающий финансирование ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, из обособленного сегмента бюджета Федерального фонда ОМС. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Как пояснили в пресс-службе ФОМС, закон направлен на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Создание новой организационной модели оказания ВМП потребовало изменения финансовой модели. Теперь федеральным центрам будет выделяться субсидия на основе госзадания, которое формулируют учредители. Это позволит обеспечить дальнейший рост объемов ВМП в 2017 году до 960 тысяч пациентов, а начиная с 2018 года – более 1 миллиона. Таким образом, доступность ВМП впервые будет соответствовать потребностям населения.

В фонде напомнили, что в 2014 году была создана организационная модель, предусматривающая поэтапное погружение методов ВМП в систему обязательного медицинского страхования. Наиболее растиражированные виды высокотехнологичной медицинской помощи погружены в базовую программу ОМС. Эта модель на практике доказала свою эффективность и позволила существенным образом увеличить объемы и доступность ВМП.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2017 году увеличить объем ВМП в 1,5 раза к уровню 2013 года, что было выполнено уже в середине 2015 года.

По данным фонда, на сегодняшний день ВМП оказывается 919 медицинскими организациями, из которых только 15,5% федерального подчинения. При этом федеральные центры оказывают более 70% всех видов сложной ВМП и 21% – высокотехнологичной помощи, включенной в базовую программу ОМС.