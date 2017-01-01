Причиной первого в новом году вызова скорой помощи стала пробка от шампанского, попавшая в глаз девушке

1 января 2017 года, 22:01 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Для врачей скорой помощи настала горячая пора. Как рассказал "Комиинформу" заместитель главврача сыктывкарской станции скорой помощи Лев Волков, к семи часам вечера на скорую поступило уже свыше четырехсот вызовов только от сыктывкарцев при среднесуточной норме в 225 вызовов вместе с Эжвой. Медики прогнозируют, что 1 января количество обращений превысит норму в три-четыре раза.

Первый вызов службы поступил уже в 00.13. Помощь потребовалась девушке, в глаз которой попала пробка от шампанского. Примечательно, что целых двадцать минут - с 23.52 31 декабря до 00.13 1 января телефон молчал. Для медиков это практически рекорд.

Львиную долю вызовов, как и в последние две недели, составляет высокая температура, вызванная эпидемией ОРВИ. На втором месте - травмы, полученные при падении, плохое самочувствие в результате чрезмерного употребления алкоголя.

Уже в час двадцать ночи скорая увезла в роддом первую роженицу, а с семи утра производить на свет малышей уже отправились семь женщин.

Криминальных вызовов в новогоднюю ночь не поступало, и в целом, по словам Л.Волкова, она прошла без чрезвычайных происшествий.

Ольга Полина
Ключевые слова: скорая помощь
Рубрика: Происшествия
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