Ижемской поэтессе Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой, страдающей острым лейкозом, нашли донора

Ижемской поэтессе Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой, страдающей острым лейкозом, найден донор.

Напомним, диагноз страдающей острым лейкозом молодой маме, поэтессе и учительнице из деревни Диюр Ижемского района — Татьяне Кирпиченко-Ануфриевой поставили в начале этого лета. В онкологическом диспансере Сыктывкара она прошла несколько курсов химиотерапии. После этого ее организму удалось достичь состояния ремиссии, однако анализ на совместимость с ее младшей сестрой, к сожалению, показал, что как донор костного мозга сестра Лидия совершенно не подходит.

Начался поиск донора. В международном регистре у Татьяны было 445 потенциальных совместимых доноров.

30 декабря, в преддверии Нового года, стало известно, что донор найден. О доноре известно, что он из Германии, и подходит Татьяне на 100%.

В НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге Татьяне и сопровождающей ее маме нужно быть уже 9 января. Впереди – обследование и высокодозная химиотерапия, сообщается в группе помощи ВКонтакте.

Сама трансплантация костного мозга назначена на 25 января.

Поиск донора в международном регистре обошёлся в очень крупную сумму, 18 000 евро, но окончательный счёт выставят только через месяц после ТКМ.