Сыктывкарцы встречают Новый год по-спортивному

1 января 2017 года, 14:20 |
Фото Полины Романовой

В первый день 2017 года сыктывкарцы массово отправились в излюбленное место отдыха - на базу "Динамо" за железнодорожным вокзалом. Горожане подходят и подъезжают в лес "волнами". Самые ранние любители здорового образа жизни стали подтягиваться уже после восьми утра. К полудню стоянка была забита машинами до отказа, въезжающим за ворота приходилось дожидаться, пока кто-то освободит место. Около часу дня первая спортивная волна схлынула, однако уже через час не только все места на стоянке были заняты, но машины растянулись на сотню метров по обеим сторонам дороги.

4.jpg

1.jpg

6.jpg

Корреспондент "Комиинформ", также встречавший первый день года по-спортивному, насчитал на лыжне пять Дедов Морозов, три Снегурочки, одного викинга, пару эльфов и одного подтянутого лыжника с обнаженной головой и торсом. На восхищенные и недоуменные вопросы лыжников он бодро отвечал, что "на дворе лето" и даже в самых легких предметах туалета ему жарко.

14.jpg

2.jpg

3.jpg

Сразу два Деда Мороза развлекали друзей у костра лыжного клуба "Винёв". Любители лыжного спорта пояснили, что так встречать Новый год - их давняя традиция, а Деды Морозы пришли к ним "по сменам".

11.jpg

12.jpg

13.jpg

После часу пополудни на "Динамо" стали подтягиваться большие компании и семьи с малышами, колясками, ватрушками и снегокатами. Разнообразные собаки, сопровождавшие хозяев, могли бы образовать небольшую выставку домашних питомцев. Иллюстрацией приподнятого настроения было то, что совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга с Новым годом, обменивались шутками и пожеланиями. Многие признавались, что выбрались в лес именно сегодня, ожидая, что 1 января станет последним теплым днем новогодних каникул. Напомним, синоптики обещают со 2 января резкое похолодание: столбик термометра опустится до экстремально низких температур.

5.jpg

Ольга Полина
Ключевые слова: Новый год, лыжи, динамо
Рубрика: Общество
  • 0
  • 3
  • 0
  • 1
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Рома
    1.01.2017 (15:32)
    0
    Спортивно-тренировочная база... усторили Кировский парк

Новости по теме:

13:46 30.12.2016
С января 2017 года в аптеках Коми антибиотики будут отпускать только по рецепту врача
22:23 29.12.2016
Подготовка к проведению в Коми Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров - 2017 идет полным ходом
22:14 29.12.2016
В Эжвинском районе Сыктывкара открыли новый крытый ледовый каток


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus