Сыктывкарцы встречают Новый год по-спортивному

В первый день 2017 года сыктывкарцы массово отправились в излюбленное место отдыха - на базу "Динамо" за железнодорожным вокзалом. Горожане подходят и подъезжают в лес "волнами". Самые ранние любители здорового образа жизни стали подтягиваться уже после восьми утра. К полудню стоянка была забита машинами до отказа, въезжающим за ворота приходилось дожидаться, пока кто-то освободит место. Около часу дня первая спортивная волна схлынула, однако уже через час не только все места на стоянке были заняты, но машины растянулись на сотню метров по обеим сторонам дороги.

Корреспондент "Комиинформ", также встречавший первый день года по-спортивному, насчитал на лыжне пять Дедов Морозов, три Снегурочки, одного викинга, пару эльфов и одного подтянутого лыжника с обнаженной головой и торсом. На восхищенные и недоуменные вопросы лыжников он бодро отвечал, что "на дворе лето" и даже в самых легких предметах туалета ему жарко.

Сразу два Деда Мороза развлекали друзей у костра лыжного клуба "Винёв". Любители лыжного спорта пояснили, что так встречать Новый год - их давняя традиция, а Деды Морозы пришли к ним "по сменам".

После часу пополудни на "Динамо" стали подтягиваться большие компании и семьи с малышами, колясками, ватрушками и снегокатами. Разнообразные собаки, сопровождавшие хозяев, могли бы образовать небольшую выставку домашних питомцев. Иллюстрацией приподнятого настроения было то, что совершенно незнакомые люди поздравляли друг друга с Новым годом, обменивались шутками и пожеланиями. Многие признавались, что выбрались в лес именно сегодня, ожидая, что 1 января станет последним теплым днем новогодних каникул. Напомним, синоптики обещают со 2 января резкое похолодание: столбик термометра опустится до экстремально низких температур.