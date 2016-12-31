Какие важные законы вступят в силу с 2017 года

С 2017 года определенную категорию граждан ждет повышение пенсионного возраста. Также россиян избавят от беспредела со стороны коллекторов, а автолюбителей ждут перемены с полисом ОСАГО.

Пенсионный возраст все-таки повысят

Некоторых граждан с 1 января ждет повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в Федеральном законе от 23 мая 2016 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан".

Речь идет о государственных служащих. Как ранее писала "РГ", с января пенсионный возраст будет увеличиваться постепенно - ежегодно по полгода. Пока в итоге не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

На коллекторов нашли управу

С первого января действия коллекторов будут ограничены, так как власти встанут на защиту должников от беспредела коллекторских служб. Но это не спасет человека, если у него задолженность по коммунальным услугам. Об этом говорится в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Начнем с того, что теперь заниматься взысканием долгов смогут только внесенные в специальный реестр агентства. Кроме того, людям с судимостью запрещено общаться с должником. Такого права лишатся и коллекторы, которые находятся за пределами России. А все остальные теперь не имеют права угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие.

Документ ограничивает и время, когда взыскатель имеет право контактировать с должником. В будние дни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни - с 9:00 до 20:00. Количество личных встреч не может превышать одного контакта в неделю.

Следить за исполнением закона будет Федеральная служба судебных приставов, которая создаст специальное управление для контроля за коллекторами.

Как уже писала "РГ", судебные приставы вправе будут составлять административные протоколы на тех, кто выходит за рамки закона, требуя долги. Причем под санкции попадают не только зарегистрированные коллекторы. Гражданин, требующий вернуть просроченную задолженность с нарушением установленных правил, может быть оштрафован на сумму от 5 до 50 тысяч рублей.

"Заниматься взысканием долга сможет и частный кредитор (обычный человек, который одолжил кому-то деньги), если сумма долга превышает 50 тысяч рублей. Тем не менее он обязан при этом соблюдать все требования нового закона 230-ФЗ - ограничения количества контактов, возможность должнику отказаться от общения, незаконность психологического давления и т.д. Если он привлекает к взысканию других лиц, это могут быть только коллекторские агентства, входящие в госреестр, никаких частных лиц или юрлиц к этой задаче привлечено быть не может", - рассказал "РГ" Борис Воронин, директор НАПКА.

Объявить себя банкротом станет дешевле

С первого января, чтобы объявить себя банкротом, не нужно будет тратить значительную сумму денег. Об этом говорится в Федеральном законе от 30 ноября 2016 г. N 407-ФЗ "О внесении изменения в статью 33321 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Размер госпошлины, которую надо заплатить при обращении с заявлением о банкротстве, теперь будет составлять не шесть тысяч рублей, а всего 300 рублей. Но это касается только физических лиц. Для юридических лиц размер пошлины останется прежним (шесть тысяч рублей).

Оформление собственности: быстрее и проще

С первого января оформить документы на недвижимость станет удобнее и быстрее. Это предусмотрено в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Создание Единого государственного реестра недвижимости позволит одновременно подать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Кроме того, можно будет подавать эти документы в любом офисе приема-выдачи, и неважно, где ваш объект расположен. А если у человека не будет возможности забрать документы после проведения регистрации права собственности, это сможет сделать курьер.

Кроме того, в регистрирующий орган нужно будет подать только одно заявление. И одновременно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет - не более 5 дней.

Полис ОСАГО переходит в интернет

С первого января полис ОСАГО начнут оформлять в электронном виде. Об этом говорится в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. N 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Так ужесточается ответственность покупателей электронных полисов. Если клиент указал неверные данные и стоимость страховки получилась меньше, чем положено, то страховая компания может взыскать с клиента всю выплату пострадавшему.

Ранее "РГ" писала, что закон еще регламентирует срок действия установленных Банком России предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов страховых тарифов: срок действия "не может быть менее одного года".

Бизнес получит дешевые кредиты из Китая

С января заработает соглашение об отмене двойного налогообложения между Россией и Китаем, говорится в Федеральном законе от 31 января 2016 г. N 6-ФЗ. Как уже писала "РГ", Россия и Китай подготовили почву для более интенсивных взаимных инвестиций. Отныне китайские кредиты для наших компаний станут более дешевыми, в то время как для нашего бизнеса выводить капиталы в Азию через Китай станет сложнее.

"Основная цель нынешнего документа - освобождение от налогообложения у источника выплат в одном договаривающемся государстве процентов, выплачиваемых по процентам и займам другого договаривающегося государства, рассказал "РГ" Игорь Чайка, председатель совета директоров компаний "Русский экспорт" и FRC International Trading ltd. - Соглашение уменьшает максимальные ставки налогов у источника относительного дохода на дивиденды, проценты и роялти, а также вносит изменения в сроки постоянных представительств, также предусматривает обмен налоговой информацией".

Также эксперт не исключил, что это соглашение скажется на стоимость продуктов в России и Китае, хотя и очень косвенно. Так как договор не связан с налогообложением купли-продажи, а касается дивидендов, процентов, роялти.