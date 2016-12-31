В Коми издан справочник административно-территориального и муниципального устройства

1 января 2017 года, 12:00 |

В Республике Коми издан справочник административно-территориального и муниципального устройства.

Справочник подготовлен и издан Администрацией главы Республики Коми совместно с ГБУ Республики Коми "Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми".

В издании отражена текущая ситуация об административно-территориальном и муниципальном устройстве, в том числе об административных границах Республики Коми установленных законами Коми. Справочник издается не реже одного раза в десять лет, это уже седьмое издание. Последнее издание справочника производилось в 2006 году.

Справочник административно-территориального и муниципального устройства Республики Коми является официальным изданием, в котором содержатся нормализованные наименования населенных пунктов на коми и русском языках, железнодорожных станций и расстояния до них, географических объектах на русском языке, сведения о расстояниях между населенными пунктами, численности населения, изменениях в административно-территориальном и муниципальном устройстве, а также сведения о лесохозяйственных границах.

Документ содержит картографический материал, наглядно отражающий административно-территориальное устройство Республики Коми. На карте отражены автодороги, железнодорожные пути, гидрография, крупные болота и озера. Общедоступные печатные карты или популярные картографические интернет сервисы содержат большое количество ошибок и не являются официальными источниками информации. В ближайшее время справочник будет размещен на официальном сайте Республики Коми.

Справочник широко используется для решения многих практических, социальных и экономических задач: в картографическом производстве, административной практике, работе служб транспорта, скорой помощи, связи, полиции, средствах массовой информации, издательском деле, бюро записей актов гражданского состояния и других.

Комиинформ
Ключевые слова: справочник, карта
Рубрика: Экология
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