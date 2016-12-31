Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравляют жителей Коми наступающим Новым годом и Рождеством

31 декабря 2016 года, 11:32 |

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Правительства России Дмитрий Медведев поздравляют жителей Республики Коми наступающим Новым годом и Рождеством!

Поздравительные открытки от имени первых лиц государства направлены в адрес главы Республики Коми Сергея Гапликова.

"Мы всегда с особым чувством ждём эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для вас и ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения", - говорится в обращении Владимира Путина.

"Эти замечательные зимние праздники наполнены особой атмосферой, рождают радостные чувства и светлые надежды. По традиции мы отмечаем их в семейном кругу. Желаем родным и близким людям счастья. Провожая уходящий год, каждый из нас вспоминает его яркие моменты, надеется на добрые перемены и мечтает о будущем. Пусть новый год откроет новые возможности в осуществлении планов и интересных проектов в самых разных областях. И пусть 2017-й будет благополучным и счастливым", - говорится в обращении Дмитрия Медведева.

Комиинформ
Ключевые слова: Новый год
Рубрика: Общество
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