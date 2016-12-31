В Сосногорске началось строительство бассейна

31 декабря 2016 года, 9:18 | Сосногорск
Фото администрации Сосногорска

В Сосногорске начинается строительство долгожданного плавательного бассейна.

Конкурс на постройку физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, объявленный республиканской Службой единого заказчика, выиграла сыктывкарская фирма "Промресурс М". Вчера на место стройки прибыла первая бригада строителей, а строительную площадку осмотрел руководитель администрации муниципального района "Сосногорск" Виктор Шомесов.

"Мы приехали за несколько дней до нового года специально для того, чтобы обустроить строительный быт. Сейчас разгружаем балок, в котором будут жить рабочие, затем начнется монтаж забора. В новом году приступим к первому этапу строительства, необходимо расчистить площадку, подготовить котлован под фундамент. Рассчитываем, что на первых порах обойдемся 80 работниками, позже подъедут остальные", - рассказал Виктору Шомесову прораб ООО "Промресурс М" Эдуард Попов.

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Фирма-подрядчик хорошо известна в республике, на ее счету несколько крупных проектов, в том числе - строительство жилых домов в регионе. В послужном списке предприятия есть и физкультурные объекты, например, строительство лыжной базы в селе Выльгорт Сыктывдинского района республики.

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Началу долгожданного строительства предшествовала большая подготовительная работа. Своими силами муниципалитет провёл необходимые изыскания, определил земельный участок под бассейн и оплатил работы по проектированию.

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Финансовое обеспечение строительства взял на себя регион в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" - об этом заявил глава Республики Коми Сергей Гапликов на встрече с жителями Сосногорского района в августе этого года. Сейчас необходимые процедуры по определению подрядчика завершены, начинается долгожданное строительство.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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