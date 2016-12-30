"Додо-пицца" переезжает в Москву

Владелец компании "Додо-пицца" Фёдор Овчинников подписал договор аренды нового большого офиса в Москве. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице "ВКонтакте". Это означает, что уже через два-три месяца "сердце" компании переместится в столицу России. Одновременно компания откроет целый ряд новых интересных вакансий с "головокружительными перспективами".



"Для нас это совсем не рядовое событие. Это означает, что центр нашей компании в 2017 году сместится из Сыктывкара в Москву. Это означает, что в следующем году наша команда сильно вырастет. Большой офис в Москве - несомненно новый этап. А для меня это будет новая жизнь. Думаю, что уже в начале года я сам перееду из компактного и удобного Сыктывкара в большую Москву", - пояснил Ф.Овчинников.

По словам одного из самых известных в стране предпринимателей, это решение рождалось долго и пришло естественным образом. Расширения требует дальнейшее развитие компании. По мнению Ф.Овчинникова, именно в столице он найдет таланты, которые дадут толчок к росту компании.

"Мы уперлись в Сыктывкаре в естественные ограничения, и нам надо двигаться дальше. Москва всегда была центром бизнеса в России, магнитом, притягивающим таланты со всей страны. Для того, чтобы расти дальше, в России и глобально, нам нужны таланты, много талантов - менеджеры, маркетологи, программисты, аналитики... Лучшие. Нам надо быть ближе к производителям, поставщикам, рекламным агентствам, вузам, трендам, центрам знаний, аэропортам... Нам надо быть в центре самой плотной сети пиццерий "Додо Пицца", которая в ближайшие годы появится в Москве. Перед нами сейчас стоят сложные задачи - сохранить лидерство в России, преуспеть в Москве и Санкт-Петербурге, подготовиться к глобальному росту, и поэтому мы двигаемся в столицу".

Как обычно, бизнесмен строит глобальные планы и намерен построить создать в Москве "офис мечты" - креативный, уютный, открытый и демократичный. "Мы хотим привлечь в нашу команду сильных талантливых энтузиастов со всей страны и мира. И у нас будет для этого волшебная формула: невероятные возможности, большие и дерзкие задачи, плодотворная среда в виде сильной команды и комфортного пространства и, конечно, партнерство - опционная программа. Опционный пул для команды составит 10% компании. Сложные задачи и возможности привлекут сильных людей и вместе мы сможем добиться невероятных результатов", - отметил он.

Новый офис компании представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание в трех минутах ходьбы от метро "Автозаводская" рядом с бизнес-центром Omega Plaza, площадью более 1000 квадратных метров. В офисе оpen space, прозрачные кабинеты, переговорные комнаты, кухня, душ. Главная достопримечательность офиса - терраса на крыше с видом на Москву-реку, на которой будут проводиться деловые встречи и устраиваться вечеринки.

"Мы реализуем там все наши идеи о том, как должен выглядеть и работать офис мечты. В этом офисе будет воплощена вся суть нашей компании - полная интеграция ИТ и операционного бизнеса. Там будет настоящая тестовая R&D пиццерия - разработчики, продакт-менеджеры, маркетологи смогут тестировать технологии и продукты. И все вместе мы будем создавать наш глобальный продукт, где программисты помогают делать потребительский опыт лучше", - делится планами Ф.Овчинников.

В Сыктывкаре останется региональное отделение, учебный центр и корпоративный университет.







