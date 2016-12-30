Общественный совет Минстроя Коми проверит качество переселения граждан и капремонт жилфонда в 2017 году

30 декабря 2016 года, 19:54 |

Общественный совет Минстроя Коми в 2017 году возьмет под контроль переселение граждан из аварийного жилья, капитальные ремонты многоквартирных домов, строительство дорог и формирование тарифов. План работы утвержден на итоговом в уходящем году заседании.

Участие в нем принял заместитель председателя правительства Республики Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев. Он поблагодарил членов совета за активную работу и выразил готовность продолжить тесное сотрудничество в будущем году.

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"Вы рассмотрели в течение года все ключевые направления деятельности министерства, в том числе – исполнение государственных программ, имеющих серьезное значение для повышения качества жизни населения. В таком формате продолжим партнерство и в новом году", - отметил Константин Лазарев.

С отчетом о работе за год выступила председатель общественного совета Дарья Шучалина. Помимо мониторинга госпрограмм совет согласовывал доклады руководству министерства на заседания правительства по вопросам подготовки к отопительному сезону, развития жилищного строительства, внедрения энергосберегающих технологий и пр.

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"В течение года члены нашего совета принимали активное участие в заседаниях кадровой и аттестационных комиссий министерства, региональной комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в мероприятиях по профильной тематике Общественной палаты Коми и центра "ЖКХ Контроль", - отметила председатель совета.

В наступающем году члены совета вновь рассмотрят реализацию программы переселения жителей городов и районов из аварийных домов, оставят на своем контроле проверки качества работ по капитальным ремонтам жилфонда, ход летней кампании по ремонту и строительству дорог, а также вопросы формирования тарифной политики в ЖКХ, транспортных перевозках и других регулируемых направлениях.

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На итоговом заседании общественный совет Минстроя также поддержал представленный руководством ведомства проект приказа о нормировании госзакупок. Документ устанавливает требования к закупаемым товарам, услугам и видам работ: от приобретения офисной мебели до инвентаризации автодорог и постановке на кадастровый учет земельных участков.

Комиинформ
Ключевые слова: ЖКХ, тарифы
Рубрика: Общество
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