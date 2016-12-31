ООО "Газпром трансгаз Ухта" достигло рекордных показателей

ООО "Газпром трансгаз Ухта" сегодня находится в пиковом периоде развития. В 2016 году с учетом ввода новых мощностей ГТС были достигнуты рекордные газотранспортного предприятия Общества величины, сообщает пресс-служба компании.

Максимальное поступления газа в газотранспортную систему достигло объема 540,5 млн куб. м в сутки (в 2015 году – 521,5 млн. куб. м в сутки).

План по товаротранспортной работе 269,9 трлн. куб. м на км выполнен предприятием досрочно 25 декабря, общий объем за год составил 276,2 трлн куб. м на км или 102,3 % к плану.

***ООО "Газпром трансгаз Ухта" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом "Газпром трансгаз Ухта" газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции "Байдарацкая" на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 15,1 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2015 году объём транспортируемого предприятием газа составил более 160 млрд куб. м.

В структуре Общества 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 КС, в составе которых работают 83 компрессорных цеха. Транспорт газа обеспечивают 418 ГПА общей установленной мощностью 5 тыс. 766 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 174 газораспределительные станции. В составе Общества работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в г. Ухте, Республика Коми.



