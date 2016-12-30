Сотрудники "Воркутауголь" помогли исполнить детские мечты

30 декабря 2016 года, 16:51 | Воркута

В канун Нового года работники АО "Воркутауголь", одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО "Северсталь", приняли участие в благотворительной акции "Подарок каждому ребенку".

Второй год подряд горняки "Воркутауголь" участвуют в акции "Подарок каждому ребенку" благотворительного фонда "Дорога к дому". В начале декабря свои письма Деду Морозу написали 96 ребят: дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты и несовершеннолетние мамы. Осуществить детские мечты помогли угольщики.

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"Каждый сотрудник или коллектив мог выбрать, какое новогоднее желание ребенка он хочет исполнить. Надеюсь, что этот проект поможет воплотить в жизнь все заветные мечты детей, чтобы в этот большой праздник они были по-настоящему счастливы", – отметила начальник отдела коммуникаций "Воркутауголь" Татьяна Бушкова.

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Помимо этого, угольная компания вручила более тысячи новогодних сладких презентов детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из семей в трудной жизненной ситуации, воспитанникам воркутинского детского дома и приюта "Надежда", а также ветеранам-горнякам и семьям погибших на производстве шахтеров. Еще 500 юных воркутинцев станут гостями благотворительной Елки генерального директора "Воркутауголь", которая пройдет во Дворце культуры шахтеров в Старый Новый год.

Комиинформ
Ключевые слова: дети, акция
Рубрика: Общество
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