Сотрудники "Воркутауголь" помогли исполнить детские мечты

В канун Нового года работники АО "Воркутауголь", одной из крупнейших угледобывающих компаний России, входящей в ПАО "Северсталь", приняли участие в благотворительной акции "Подарок каждому ребенку".

Второй год подряд горняки "Воркутауголь" участвуют в акции "Подарок каждому ребенку" благотворительного фонда "Дорога к дому". В начале декабря свои письма Деду Морозу написали 96 ребят: дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты и несовершеннолетние мамы. Осуществить детские мечты помогли угольщики.

"Каждый сотрудник или коллектив мог выбрать, какое новогоднее желание ребенка он хочет исполнить. Надеюсь, что этот проект поможет воплотить в жизнь все заветные мечты детей, чтобы в этот большой праздник они были по-настоящему счастливы", – отметила начальник отдела коммуникаций "Воркутауголь" Татьяна Бушкова.

Помимо этого, угольная компания вручила более тысячи новогодних сладких презентов детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из семей в трудной жизненной ситуации, воспитанникам воркутинского детского дома и приюта "Надежда", а также ветеранам-горнякам и семьям погибших на производстве шахтеров. Еще 500 юных воркутинцев станут гостями благотворительной Елки генерального директора "Воркутауголь", которая пройдет во Дворце культуры шахтеров в Старый Новый год.