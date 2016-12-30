Мэрия Сыктывкара предложила автоперевозчикам заключить прямые договоры на осуществление пассажирских перевозок на городских маршрутах

30 декабря 2016 года, 17:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Мэрия Сыктывкара направила автоперевозчикам предложение о заключении прямого договора на осуществление пассажирских перевозок на городских маршрутах.

Это связано с тем, электронный аукцион на право заключения договора на оказание транспортных услуг в Сыктывкаре, на участие в котором подали заявки четыре компании, до сих пор продолжается. Определить постоянного перевозчика не представляется возможным.

Направление предложения о заключении прямого договора в адрес автоперевозчиков, осуществляющих транспортные услуги в настоящее время, связано с необходимостью обеспечения бесперебойного транспортного сообщения в столице Республики Коми.

В итоге ООО "Сыктывкарское автотранспортное предприятия № 1" дало согласие на договорные отношения. Положительного ответа от ООО "Гермес" не поступило.

В итоге если в ближайшее время ответов от автоперевозчиков не поступит, мэрия города вынуждена будет обращаться в адрес других автопредприятий, осуществляющих пассажирские перевозки и готовых работать на оставшихся маршрутах.

Комиинформ
Ключевые слова: транспорт
Рубрика: Экономика
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