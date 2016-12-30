Спасатели присоединились к проекту "Добрые ёлКИ"

Воспитанников социально-реабилитационного центра из села Ыб Сыктывдинского района поздравили с Новым годом сотрудники МЧС. Таким образом, они стали еще одними участниками проекта "Комиинформа" "Добрые ёлКИ".

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Коми, воспитанники социально-реабилитационного центра из села Ыб Сыктывдинского района - подшефные Главного управления МЧС России по Коми. Сотрудники МЧС в течение года приглашают детей на многие праздники, специально организовывают для них различные мероприятия, часто приезжают к ним в центр.

На этот раз в Сыктывкар выбрались сами воспитанники социально-реабилитационного центра – накануне Нового года их в гости пригласили сотрудники Сыктывкарского учебного центра ФПС.

Для ребят организовали экскурсию по зданию учебного центра. Куратор пожарно-технической выставки Елена Лисина рассказала об истории становления пожарной охраны Республики Коми. Эмоции у сельской ребятни зашкаливали. В роли главного новогоднего волшебника выступил начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев. Он поздравил ребят с наступающим новым годом и вручил подарки.

Довольные и счастливые отправились ребята домой, на прощание поблагодарили сотрудников МЧС за экскурсию и подарки, а также поздравили с прошедшим профессиональным праздником – Днем спасателя!