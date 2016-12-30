Центр инноваций социальной сферы Республики Коми был признан лучшей практикой 2016 года.

Как рассказала и.о.руководителя Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Любовь Карпова, по итогам совещания в Министерстве экономического развития России Центр инноваций Коми республиканской академии государственной службы и управления был особо отмечен за успехи в работе с социальными предпринимателями и признан лучшей практикой года.

"Сегодня социальный бизнес участвует в решении целого ряда важнейших задач: от дошкольного образования до молодежного туризма и поддержки людей старшего возраста. Поэтому работу по развитию и продвижению социального предпринимательства в нашей республике нужно проводить активно и настойчиво. Демонстрировать уже реализованные проекты, доказывая на конкретных примерах, что решение социально- значимых вопросов – это не только помощь обществу, но и вполне реальный источник дохода для предпринимателя. Я считаю, что те показатели в деятельности ЦИСС, которых мы сумели достичь в 2016 году, будут не только сохранены в 2017, но и увеличены. Наша главная цель на данный момент – привлечь внимание предпринимателей к социальной сфере и рассказать о том, что такое социальное предпринимательство и чем оно может быть выгодно для бизнеса", - отметила Любовь Карпова.

Центр инноваций социальной сферы создан с целью развития социального предпринимательства в регионе, развития инфраструктуры социального бизнеса, а также оказания методической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям и лицам, желающим стать социальными предпринимателями.

Важной составляющей деятельности Центра является проведение образовательных мероприятий и проведение отбора лучших социальных практик. В 2016 году Центр инноваций социальной сферы провел более 50 образовательных мероприятий для предпринимателей. Семинары, совещания, круглые столы, тренинги и мастер классы, организованные Центром на территории Республики Коми посетило более полутора тысяч человек, из них более 300 - субъекты малого и среднего предпринимательства.

По итогам все участники получали именные сертификаты, которые могут быть дополнение к портфолио социального предпринимателя и стать бонусом при участии в конкурсах на получение гранта. Мероприятия с участием республиканских и федеральных спикеров проводились в 11 муниципальных образованиях республики. География оказанных специалистами и экспертами Центра консультаций еще шире, так как они предоставляются как лично, так и по телефону и электронной почте. Предприниматели Республики Коми смогли также принять участие в таких масштабных мероприятиях как Конференция "Социальное предпринимательство в современных экономических условиях" и Форум "Социальное партнерство как инструмент развития негосударственного сектора экономики региона" и Конкурс "Лучший социальный проект года" - 2016.

Победители конкурса получили денежные сертификаты и бесплатное создание и прокат видео-ролика о своем бизнесе.

"Уникальность конференции заключается в том, что в целом в России такое мероприятие на уровне субъекта проводится впервые. Доклады о социальном предпринимательстве представили исследователи из крупнейших научных и учебных организаций России, Белоруссии, Украины и Сербии, положительным опытом в реализации социально ориентированных проектов поделились представители центров инноваций других регионов, о реально действующих бизнесах в социальной сфере рассказали предприниматели Республики Коми.

Совместная работа всех участников конференции позволила достичь главной цели, которую мы ставили перед собой, - дать толчок разработке стратегических основ развития социального предпринимательства врамках совместной деятельности центров инноваций социальной сферы, власти и бизнеса", - рассказала Любовь Карпова.

Свою образовательную программу и оказание консультативной помощи Центр инноваций социальной сферы продолжит и в следующем 2017 году. Все услуги предоставляются на бесплатной основе.

В ближайших планах Центра также – составление Реестра социальных предпринимателей Республики Коми, расширение списка социальных предпринимателей путем налаживания контактов, популяризация социального предпринимательства и вовлечение в эту деятельность тех, кто только задумывается об открытии своего дела.

*** Специалисты Центра инноваций социальной сферы оказывают бесплатную консультативную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям и лицам, желающим стать социальными предпринимателями по вопросам участия в конкурсах лучших социальных проектов; финансового менеджмента, основ планирования и делопроизводства; участия в закупках; налогового и бухгалтерского учета; правового регулирования деятельности; заключения договоров с организациями, а также по вопросам получения различных форм поддержки при осуществлении деятельности в области социального предпринимательства