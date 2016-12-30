Центр инноваций социальной сферы Республики Коми был признан лучшей практикой 2016 года
Центр инноваций социальной сферы Республики Коми был признан лучшей практикой 2016 года.
Как рассказала и.о.руководителя Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Любовь Карпова, по итогам совещания в Министерстве экономического развития России Центр инноваций Коми республиканской академии государственной службы и управления был особо отмечен за успехи в работе с социальными предпринимателями и признан лучшей практикой года.
"Сегодня социальный бизнес участвует в решении целого ряда важнейших задач: от дошкольного образования до молодежного туризма и поддержки людей старшего возраста. Поэтому работу по развитию и продвижению социального предпринимательства в нашей республике нужно проводить активно и настойчиво. Демонстрировать уже реализованные проекты, доказывая на конкретных примерах, что решение социально- значимых вопросов – это не только помощь обществу, но и вполне реальный источник дохода для предпринимателя. Я считаю, что те показатели в деятельности ЦИСС, которых мы сумели достичь в 2016 году, будут не только сохранены в 2017, но и увеличены. Наша главная цель на данный момент – привлечь внимание предпринимателей к социальной сфере и рассказать о том, что такое социальное предпринимательство и чем оно может быть выгодно для бизнеса", - отметила Любовь Карпова.
Центр инноваций социальной сферы создан с целью развития социального предпринимательства в регионе, развития инфраструктуры социального бизнеса, а также оказания методической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям и лицам, желающим стать социальными предпринимателями.
Важной составляющей деятельности Центра является проведение образовательных мероприятий и проведение отбора лучших социальных практик. В 2016 году Центр инноваций социальной сферы провел более 50 образовательных мероприятий для предпринимателей. Семинары, совещания, круглые столы, тренинги и мастер классы, организованные Центром на территории Республики Коми посетило более полутора тысяч человек, из них более 300 - субъекты малого и среднего предпринимательства.
По итогам все участники получали именные сертификаты, которые могут быть дополнение к портфолио социального предпринимателя и стать бонусом при участии в конкурсах на получение гранта. Мероприятия с участием республиканских и федеральных спикеров проводились в 11 муниципальных образованиях республики. География оказанных специалистами и экспертами Центра консультаций еще шире, так как они предоставляются как лично, так и по телефону и электронной почте. Предприниматели Республики Коми смогли также принять участие в таких масштабных мероприятиях как Конференция "Социальное предпринимательство в современных экономических условиях" и Форум "Социальное партнерство как инструмент развития негосударственного сектора экономики региона" и Конкурс "Лучший социальный проект года" - 2016.
Победители конкурса получили денежные сертификаты и бесплатное создание и прокат видео-ролика о своем бизнесе.
"Уникальность конференции заключается в том, что в целом в России такое мероприятие на уровне субъекта проводится впервые. Доклады о социальном предпринимательстве представили исследователи из крупнейших научных и учебных организаций России, Белоруссии, Украины и Сербии, положительным опытом в реализации социально ориентированных проектов поделились представители центров инноваций других регионов, о реально действующих бизнесах в социальной сфере рассказали предприниматели Республики Коми.
Совместная работа всех участников конференции позволила достичь главной цели, которую мы ставили перед собой, - дать толчок разработке стратегических основ развития социального предпринимательства врамках совместной деятельности центров инноваций социальной сферы, власти и бизнеса", - рассказала Любовь Карпова.
Свою образовательную программу и оказание консультативной помощи Центр инноваций социальной сферы продолжит и в следующем 2017 году. Все услуги предоставляются на бесплатной основе.
В ближайших планах Центра также – составление Реестра социальных предпринимателей Республики Коми, расширение списка социальных предпринимателей путем налаживания контактов, популяризация социального предпринимательства и вовлечение в эту деятельность тех, кто только задумывается об открытии своего дела.
*** Специалисты Центра инноваций социальной сферы оказывают бесплатную консультативную помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям и лицам, желающим стать социальными предпринимателями по вопросам участия в конкурсах лучших социальных проектов; финансового менеджмента, основ планирования и делопроизводства; участия в закупках; налогового и бухгалтерского учета; правового регулирования деятельности; заключения договоров с организациями, а также по вопросам получения различных форм поддержки при осуществлении деятельности в области социального предпринимательства
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