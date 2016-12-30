ФАП в Сыктывдинском районе и агрегат для производства чипсов ушли с молотка

30 декабря 2016 года, 17:00 | Печора, Сыктывдинский
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Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений завершило мероприятия по продаже четыре объектов недвижимого имущества, которые находятся в Сыктывдинском и Печорском районах Республики Коми, а также движимого имущества - комплекса производства (обжарки) хрустящего картофеля.

Как сообщае ведомство, по итогам аукционов реализовано:

- объект недвижимости фельдшерско-акушерский пункт, Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Большая Слуда, д. 18. Победителем продажи посредством публичного предложения признана Лиховидова В.М. предложившая наибольшую цену покупки в размере 71970 рублей;

- движимое имущество - комплекс производства (обжарки) хрустящего картофеля. Победителем аукциона признан ИП Борисов С.М., предложивший наибольшую цену приобретения в размере 890470 рублей.

Здание кордона в Печорском районе (пст. Талый) и здания КПП и гаража (д. Березовка) не нашли своих покупателей

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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