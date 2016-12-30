В селе Куниб в Сысольском районе реконструирован объект по приему и очистке сточных вод

30 декабря 2016 года, 15:03 | Сысольский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В селе Куниб в Сысольском районе реконструирован объект по приему и очистке сточных вод.

Работы проведены в рамках первого заключенного в Республике Коми концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства между Министерством имущественных и земельных отношений Республики Коми и акционерным обществом "Коми тепловая компания" на условиях частной инициативы.

Реализация проекта позволит повысить качество и бесперебойность оказания коммунальных услуг потребителям. Соглашение было заключено в августе 2016 года.

Документом предусмотрено принятие АО "Коми тепловая компания" обязательств по реконструкции (модернизации) объекта за счет собственных средств. Также определены основные условия дальнейшей эксплуатации объекта: осуществление деятельности по приему и очистке сточных вод, созданию и развитию единой системы коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод в селе Куниб.

Срок действия концессионного соглашения составляет 12 лет. Напомним, механизм частной инициативы в концессии в России был введен с 1 мая 2015 года. Заинтересованные стороны могут инициировать процесс инвестирования в модернизацию системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, а муниципальные образования Республики Коми (собственники объектов жилищно-коммунального хозяйства) - воспользоваться указанной практикой для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальную сферу.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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