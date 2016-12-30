В Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Лесопромышленная компания "Леспром"

30 декабря 2016 года, 14:25 |
Фото Антона Пархачева

В Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Лесопромышленная компания "Леспром" Владимира Никольского, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ), сообщает СУ СКР по Коми.

По данным следствия, руководитель предприятия уклонился от уплаты в бюджетную систему налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, транспортного налога и налога на добычу полезных ископаемых, исчисленных за период 2012-2014 годов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 39 млн. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы.

Комиинформ
Ключевые слова: следственный комитет
Рубрика: Происшествия
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