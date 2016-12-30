С января 2017 года в аптеках Коми антибиотики будут отпускать только по рецепту врача

30 декабря 2016 года, 14:10 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сотрудники аптек в столице Коми предупреждают покупателей о том, что с января будущего года многие из лекарств будут отпускаться только по рецепту.

Это связано с ужесточением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения контроля за реализацией в аптечной сети лекарственных препаратов, подлежащих рецептурному отпуску.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве Коми, ужесточение связано с тем, что в розничной аптечной сети сложилась тенденция к продаже лекарств, подлежащих рецептурному отпуску, без назначения врача. Люди, имея возможность свободно приобретать сильнодействующие препараты, в том числе антибиотики, занимаются самолечением, принимая их без контроля со стороны врача.

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В результате многократных случаев самолечения возрастает угроза снижения активности иммунных процессов в организме и возникновения устойчивого возбудителя инфекции (воспаления) к используемым лекарственным средствам. В дальнейшем появляется высокий риск снижения эффекта от медикаментозного лечения.

Порядок отпуска рецептурных лекарственных препаратов определен приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2012 г. № 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения". В соответствии с ним, медицинским работникам запрещается выписывать рецепты при отсутствии показаний.

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В Минздраве Коми также сообщили, что нормативная база, регулирующая порядок отпуска лекарств в розничной сети, до ведомства в настоящее время пока не доведена.

Чтобы выяснить, в каких аптечных сетях Сыктывкара с января 2017-го будут введены ограничения на отпуск лекарственных препаратов, корреспондент агентства обратился в некоторые из фармацевтических предприятий.

В "Аптеке со склада" информацию о ужесточении контроля полностью подтвердили, добавив, что фармацевты будут продавать горожанам лекарства только безрецептурного отпуска.

В одной из аптек ГУП "Государственные аптеки РК" "Комиинформу" разъяснили, какие конкретно препараты с начала 2017-го будут продавать строго по рецепту. В этот перечень входят антибиотики, нейролептики, психотропные вещества, ампульные и гормональные (контрацептивы и другое) препараты, а также средства для регуляции артериального давления.

Фармацевт заверила, что все препараты безрецептурного отпуска для лечения скоротечных заболеваний (ОРВИ, грипп и другое) — противовирусные и жаропонижающие, будут отпускаться как прежде.

Между тем, в настоящий момент официального перечня препаратов, которые должны отпускаться строго по рецепту, не существует. Фармацевты будут ориентироваться, в первую очередь, на инструкции к лекарствам.

***Минздрав Коми напоминает гражданам о необходимости при первых признаках заболевания обращаться за медпомощью к специалистам и призывает ни в коем случае не заниматься самолечением и самостоятельным приемом лекарственных препаратов.

Геня Джавршян
Ключевые слова: препараты, отпуск строго по рецепту, минздрав коми, лекарства
Рубрика: Общество
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