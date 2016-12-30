Сыктывкарская барахолка свернулась и переезжает на ту же улицу в Кируле

30 декабря 2016 года, 13:55 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

В столице Коми сворачивается барахолка, проработавшая с лета прошлого года на улице Заводской в Кируле. На площадке возле здания старого автовокзала валяется мусор и невзрачный товар блошиного рынка. Рабочие постепенно его вывозят. Времени у них немного.

Напомним, барахолка открылась летом 2015 года. Сыктывкарская администрация не один раз намеревалась закрыть торговые ряды, мотивируя это тем, что рынок портит облик города.

Информация о том, что городские власти хотят избавиться от блошиного рынка, появилась ровно через год после его открытия. О том, что рынок свернут, говорили и в августе, однако торговля здесь шла до самой зимы.

Как сообщили "Комиинформу" в администрации столицы Коми, договор аренды на земельный участок под барахолку истекает 31 декабря. Освободить территорию торговцы должны до 1 января 2017-го.

"Насколько нам известно, арендатор не намерен продлевать договор. Заявлений к нам от него не поступало", - добавили в мэрии.

На самой площадке теперь уже бывшего блошиного рынка среди прочего мусора лежит табличка, информирующая горожан о том, что барахолка переезжает на ту же улицу Заводскую, дом №3а.

Рядом — пустая палатка, объявление на которой сообщает сыктывкарцам номер телефона "управляющего торговым домом".

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: торговля, Сыктывкар, бизнес, администрация
Рубрика: Общество
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