Благотворительная новогодняя акция от ООО "Газпром трансгаз Ухта" прошла по регионам страны

В преддверии новогодних праздников ООО "Газпром трансгаз Ухта" провело благотворительную акцию среди подшефных учреждениях во всех регионах своей производственной деятельности.

Вручение подарков завершилось 29 декабря. Акция добрых дел проходит уже много лет и стала традиционной на предприятии. Члены Совета молодых специалистов в образах Деда Мороза и Снегурочки вручают сладкие новогодние подарки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам школ-интернатов, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем, в канун нового года традиционно были поздравлены многодетные семьи: детям подарили сладкие подарки и праздничное настроение от встречи с главными новогодними персонажами.

В этом году в Республике Коми, Вологодской, Архангельской и Ярославской областях вручено более 2 500 подарков. В акции приняли участие все 14 филиалов и администрация Общества.

Впервые в администрации Общества Советом молодых специалистов была проведена акция "Добрые подарки". В течение нескольких дней работники Общества приносили к общему пункту сбора подарки, которые формировались в праздничные наборы и упаковывались силами молодых работников предприятия.

28 декабря все собранные подарки были доставлены в ГУ РК "Детский дом № 13 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в отдаленный поселок Чим, Республика Коми. Возраст детей детского дома от 12 до 19 лет - именно этот возраст редко затронут благотворительной помощью. Среди перечня подарков, которые были вручены детям Дедом Морозом и Снегурочкой: канцелярские товары, наборы для творчества, подборки книг и энциклопедий, спортивный инвентарь, предметы личной гигиены, игрушки и новогодние подарки, настольный хоккейный корт и плазменный телевизор.

Проведение благотворительных мероприятий разного формата традиционно для ООО "Газпром трансгаз Ухта". В праздничные дни внимание и поддержка особенно дороги, ведь Новый год – это всегда ожидание настоящего чуда, тепла, и конечно, подарков.