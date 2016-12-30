Новогодние каникулы специалисты Комиэнерго проведут в режиме повышенной готовности

30 декабря 2016 года, 13:15 |

В период с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" будет работать в режиме повышенной готовности.

На время праздничных дней за работой энергообъектов будет вестись усиленный контроль. Приостановлены все плановые ремонтные работы и оперативные переключения в электрических сетях и на объектах, за исключением неотложных и аварийно-восстановительных работ.

Режим "тишины" направлен на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Республики Коми в период новогодних каникул.

В Комиэнерго проверена схема оповещения и вызова аварийно- восстановительных бригад на случай неблагоприятных погодных явлений и связанных с ними инцидентов на линиях. Для предупреждения внештатных ситуаций проведена тщательная проверка технического состояния сетевого оборудования и трансформаторных подстанций, готовности к работе схем релейной защиты, средств связи, системы диспетчерского технологического управления.

В филиале сформировано 80 ремонтных бригад в количестве 378 человек. 9 мобильных бригад готовы выехать в любую точку республики для устранения технологических нарушений. В работе 157 единиц техники. Заключены соглашения о взаимодействии с 4 подрядными организациями: в случае необходимости они готовы предоставить 6 бригад и 18 единиц техники. 64 резервных источника питания общей мощностью 31,6 МВт, из которых 32 – передвижные (4,8 МВТ) готовы обеспечить электроснабжение социально значимых объектов в случае временного нарушения электроснабжения потребителей.

На особом внимании – Воркутинский и Интинский энергоузлы. Три автоматизированные электростанции типа ПАЭС – 2500 проверены и находятся в полной готовности.

В связи с приближающимся усилением морозов Комиэнерго напоминает о необходимости внимательного отношения к эксплуатации электрооборудования в быту: не допускайте перенапряжения в домашних сетях, в особенности, при использовании нагревательных приборов.Категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранных зонах линий электропередачи.

Телефон "горячей линии" филиала "Комиэнерго" - 8-800-250-17-00. Единый телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52

Комиинформ
Ключевые слова: комиэнерго
Рубрика: Экономика
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