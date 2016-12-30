Михаил Евдокимов, обвиняемый в получении взятки, признал вину

30 декабря 2016 года, 12:55 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми Михаила Евдокимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщает СУ СКР по Коми.

По данным следствия, с мая 2011 года по август 2015 года Евдокимов, будучи должностным лицом, занимавшим государственную должность субъекта Российской Федерации, систематически (ежемесячно) получал от действовавшего в то время заместителя главы Республики Коми Алексея Чернова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе.

Всего в течение указанного периода фигурантом получено в качестве денежного вознаграждения 7 млн. 800 тысяч рублей.

В ходе следствия Евдокимов признал вину по предъявленному обвинению.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ
Ключевые слова: следственный комитет, коррупция
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    30.12.2016 (13:40)
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    Ну хоть признал свою вину, уже хорошо. А другие до последнего извиваются, заливают деньгами адвокатов.

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