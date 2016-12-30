14 малышей из рубрики "Хочу домой" обрели семьи

30 декабря 2016 года, 14:40 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

14 малышей из рубрики "Комиинформа" "Хочу домой" обрели семьи.

Напомним, раздел, в котором размещены истории и фотографии 168 воспитанников республиканских Домов ребенка, возобновил свою работу в ноябре 2016-го. За два месяца в семьи уже устроены 14 детей.

Как сообщила "Комиинформу" ведущий специалист-эксперт отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми Ирина Белых, 12 детей переданы под опеку, один ребенок взят на воспитание в приемную семью, еще один возвращен родителям. Большинство из них остались на родной земле, шесть переедут вместе с вновь обретенными семьями в Москву и Московскую область.

Кроме того, на пути обретения семьи находятся еще восемь детей. В настоящий момент идет процесс оформления документов.

В начале 2017-го редакция актуализирует информацию о малышах, которые так же мечтают о заботливых родителям и уютном доме. По интересующим вопросам можно обращаться в отдел организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми по телефону (8212) 20-37-33.

Геня Джавршян
Ключевые слова: усыновление, рубрика "Хочу домой", приемная семья, опека
Рубрика: Общество
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