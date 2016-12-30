Ухтинка лишилась более 42,8 тыс. рублей при покупке через интернет iPhone 7

За помощью в поиске злоумышленников к полицейским ОМВД России по Ухте обратилась 27-летняя девушка. Ухтинка рассказала правоохранителям, что лишилась более 42,8 тысяч рублей при покупке через сеть интернет iPhone 7.

Заявительница пояснила, что объявление о продаже современного гаджета нашла в приложении "Инстаграм" и связалась с автором поста. Девушка договорилась о сделке и стала ждать обещанной посылки.

Спустя некоторое время ей пришло извещение о доставке товара. Ухтинка отправилась на почту за посылкой и оплатила ее стоимость в размере чуть свыше 42,8 тысяч рублей наложенным платежом. Однако вскрыв посылку дома, обнаружила внутри резиновую крошку вместо заказанного айфона.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Не так давно подобные факты интернет-мошенничества были зафиксированы как в Республике Коми, так и в других городах России. В частности, жители Барнаула, Биробиджана, Улан-Удэ, Уфы и Петропавловск-Камчатского вместо заказанных айфонов получили посылки со стаканами. Нередко злоумышленники присылали потерпевшим чехлы от мобильных устройств, деревянные бруски и опилки.

МВД по Коми призывает граждан быть бдительными при заказе товаров в сети интернет. Не следует переводить денежные средства на счета неизвестных физических и юридических лиц, не убедившись в благонадежности продавцов. Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение. Рекомендуется рассчитываться с поставщиками товаров и услуг наложенным платежом, либо через курьера при непосредственном их получении.

Также необходимо тщательно проверить всю информацию о поставщике товаров и услуг, найти отзывы граждан, а при малейших сомнениях следует отказаться от сделки или покупки.

Не лишним будет посмотреть среднюю стоимость аналогичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна вызвать у вас подозрение.