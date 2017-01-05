В Сыктывкаре определены места для крещенских купелей
5 января 2017 года, 20:00 | Сыктывкар
В Сыктывкаре началась подготовка к Крещенским купаниям.
В столице Коми откроются две купели. Одну из них вырубят на правом берегу реки Сысола возле понтонного моста, связывающего с городом Заречье, вторую – в районе моста, ведущему к поселку Краснозатонский.
Крещенское купание в Сыктывкаре будет проводиться 19 января с 11.00 до 24.00 часов у понтонного моста и с 00.00 до 24.00 часов в районе Краснозатонского моста.
В этот день будет традиционно организован Крестный ход от Свято-Стефановского Кафедрального Собора по ул. Свободы, ул. Кирова, ул. Кутузова к понтонной переправе до купели.
Здесь же планируется оборудовать полевую кухню с бесплатным чаем, а также торговлю выпечкой.
У купелей будут выставлены спасательные посты, палатки с с обогревом.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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