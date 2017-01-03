Александр Лейфрид: "Развитие Ярегского месторождения стало знаковым событием 2016 года"

Завершение первого этапа развития Ярегского месторождения стало одним из знаковых событий для ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в уходящем году. Об этом заявил генеральный директор предприятия Александр Лейфрид.

Решение о развитии нефтепромысла было принято в 2012 году. Долгосрочная программа была разделена на несколько этапов. В 2016-ом завершился первый из них.

За этот период построено более 300 скважин, несколько десятков километров электролиний, дорожная инфраструктура, парогенерирующие и водоподготовительная установки, пункт подготовки и сбора нефти, многое другое.

"Все инфраструктурные объекты в рамках первого этапа построены, в планах - к 2018-му выйти по добыче нефти на планку в 1,75 миллиона тонн, - отметил А. Лейфрид. – Это при том, что в 2015-ом добыча составила 720 тысяч тонн. Это достаточно сложный, но, в то же время, интересный для нас проект. Он уникален с точки зрения применения новых технологий и оборудования. В России ему нет аналогов. В частности, производство получает замкнутый цикл, в связи с чем существенно снижается нагрузка на окружающую среду".

По словам генерального директора предприятия, вскоре стартует второй этап развития нефтепромысла, который предполагает выход по добыче нефти на 3,5 миллиона тонн в год.