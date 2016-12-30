Создано казенное учреждение "Коми реклама"
Государственное казенное учреждение "Коми реклама" создано в республике. Соответствующее распоряжение Правительства Коми подписала первый заместитель председателя Лариса Максимова.
Согласно документу, функции и полномочия учредителя создаваемого казенного учреждения возьмет на себя Администрация главы Республики Коми.
Штатная численность работников "Коми рекламы" составит шесть человек.
Постановление вступит в силу с 1 января 2017 года.
Создание специального учреждения стало логическим продолжением закона "О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления в РК", принятым 23 ноября на сессии Госсовета.
Напомним, закон, вызвавший много споров, предполагает передачу на региональный уровень отдельные полномочия в сфере рекламы. По мнению разработчиков, это позволит унифицировать рынок наружной рекламы, установить единые требования к внешнему виду конструкций, организовать ведение единого учета (реестра) выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Закон также позволит своевременно выявлять и демонтировать незаконные конструкции.
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