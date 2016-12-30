Лепту за жизнь внесут православные жители республики

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим поддержал Коми региональное отделение движения "За Жизнь", призвав жителей республики подписать гражданское обращение за введение запрета абортов.

Напомним, по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла по всей России ведется полномасштабная акция по сбору миллиона подписей в защиту жизни детей от убийства.

Владыка Питирим призывает православных жителей республики не оставаться в стороне и подписать петицию, а при возможности содействовать сбору подписей. Желающие могут принять участие в акции "Лепта за жизнь". Для этого необходимо скачать подписной лист на сайте http://zapretabortov.ru/sbor-podpisei, собрать 10 подписей в защиту жизни нерожденных детей. Кроме того, необходимо сделать перепост новости "За жизнь" с размещением подписного листа с хештегом #лептазажизнь где только возможно.