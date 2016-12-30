Пенсии за январь 2017 года будут выплачиваться в обычном режиме

30 декабря 2016 года, 10:14 |
Фото Антона Пархачева

Пенсии за январь 2017 года будут выплачиваться в обычном режиме.

Как сообщает отделение Пенсионного фонда по Коми, несмотря на продолжительные праздники, доставка пенсий и иных социальных выплат в январе будет производиться в соответствии с обычным графиком доставки:

- через Почту России – с 5 января (по графику);

- через Сбербанк России – 12 и 23 января;

- через иные кредитные учреждения (банки) – 19 января.

Комиинформ
Ключевые слова: опфр, пенсии
Рубрика: Общество
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