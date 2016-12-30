В 2017 году скорая медицинская помощь станет ближе для северных труднодоступных территорий Коми

В ухтинском поселке Шудаяг будет организована точка круглосуточного базирования нового вертолета для экстренной медицинской помощи.

По информации Минздрава Коми, площадка для вертолета Ми-8, который планируется приобрести для осуществления дополнительных экстренных эвакуаций пациентов, будет находиться в ухтинском "больничном городке".

Об этом первому заместителю Председателя Правительства Республики Коми Ларисе Максимовой доложил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин на заседании президиума Совета при главе Республики Коми по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Эти меры приняты в рамках реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Коми".

Цель проекта - увеличение к 2019 году доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90 процентов. Планируется, что благодаря этим мерам возможно будет осуществить 296 дополнительных экстренных вылетов. В 2015 году из труднодоступных районов Республики Коми вертолетом МИ- 8 экстренно эвакуировано 240 человек.

"Сегодня только 67 процентов нуждающихся пациентов госпитализируются по экстренным показаниям в течение первых суток, так как Республика Коми – протяженный по площади регион, имеет много труднодоступных территорий. Между тем, помощь многим больным (особенно с инфарктами и острыми нарушениями мозгового кровообращения) требуется незамедлительно", - пояснил Д.Березин.

Министр также напомнил, что с января 2017 года в Ухте начнет работу филиал Территориального центра медицины катастроф. В сентябре 2016 года для него закуплены два реанимобиля, наличие которых позволит охватить всю территорию муниципального образования с момента открытия филиала. Закупка нового вертолета позволит республике принять участие в федеральном приоритетном проекте по обеспечению доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах с использованием санитарной авиации, и, соответственно привлечь дополнительное федеральное финансирование.

*** В настоящее время служба санитарной авиации представлена одним Территориальным центром медицины катастроф в городе Сыктывкаре с филиалом в городе Печора. В городе Печора размещается вертолет МИ-8 с круглосуточным базированием. Бригады центра медицины катастроф оснащены мобильным портативным оборудованием, позволяющим проводить необходимые мероприятия в полном объеме в условиях полета. Среднее время эвакуации пациента на вертолете МИ-8 составляет 4 часа.