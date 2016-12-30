Сколько средств получат муниципалитеты Коми в 2017 году на содержание дорог

Правительство Коми распределило на 2017 год субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Соответствующее распоряжение подписала первый заместитель председателя правительства РК Лариса Максимова.

Всего на эти цели из республиканского бюджета будет выделено более 181,5 миллиона рублей.

Больше всего средств на содержание дорог получит Воркута.