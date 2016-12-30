К последней минуте 2016 года добавят лишнюю секунду

В ночь с 31 декабря на 1 января ко всемирному координированному времени (UTC) добавят одну дополнительную секунду, сообщает ТАСС.

"Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00", — говорится в сообщении Международной службы вращения Земли (IERS).

Откуда берется дополнительная секунда?

Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля полностью оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86 400 секунд, но в реальности период этого вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды. За год время UTC убегает вперед астрономического почти на целую секунду и для компенсации этой разницы периодически начисляют дополнительную или, как ее еще называют, високосную или координационную секунду.

Когда добавляют лишнюю секунду?

Это происходит либо в ночь с 30 июня на 1 июля, либо в ночь с 31 декабря на 1 января. Впервые координационную секунду ввели в 1972 году, с тех пор ее начисляли 26 раз, последний — 30 июня 2015 года. Теоретически дополнительная секунда может вводиться и несколько раз в год, но пока такого не было. Кроме того, есть возможность начисления и "отрицательной" координационной секунды (после 23.59.58 сразу идет 0.00.00 — для случая когда время UTC отстало от астрономического), но к этой опции тоже пока никогда не прибегали.

Кто и почему решает вводить дополнительную секунду?

Это решает Международная служба вращения Земли, созданная в 1987 году. Астрономическое время они определяют по положению Земли относительно квазаров — чрезвычайно ярких источниках излучения, находящихся от нас на расстояниях миллиардов световых лет. Всемирное координированное время отсчитывают точные атомные часы — ошибка в секунду набегает за 1,4 миллиона лет. Когда астрономическое время начинает отличаться от всемирного координированного более чем на 0,9 секунды, эксперты IERS принимают решение начислить дополнительную секунду в ближайшее доступную дату — 30 июня или 31 декабря. Обычно они сообщают об этом за несколько месяцев — так, о вводе координационной секунды 31 декабря 2016 года заявили еще 6 июля 2016 года.

Какое отношение високосная секунда имеет к високосному году?

Прямого — никакого, хотя логика високосного года и високосной секунды очень похожа. Секунды вводят из-за того, что астрономические сутки длиннее обычных на две тысячных секунды, а високосный год — потому что астрономический год (период обращения Земли вокруг Солнца) также длиннее обычного примерно на шесть часов. Три года эти часы накапливаются, а затем високосный год позволяет одним махом догнать астрономическое время.

Это опасно для техники?

В 1997 году введение дополнительной секунды на сутки вывело из строя систему ГЛОНАСС, от 2012 года есть сообщения о нарушениях в работе интернет-сервисов Linkedin, Foursquare, Instagram и даже задержках более 400 авиарейсов в Австралии. В 2015 году координационная секунда опять сбила работу многих интернет-сервисов, а также мобильных устройств на Android (у пользователей стала неверно отражаться дата). В целом, начисления координационных секунды не должны приводить к серьезным глобальным сложностям.

Что будет дальше?

Длительность астрономических суток не просто больше 24 часов — из-за замедления вращения Земли она увеличивается (это связано с гравитационным взаимодействием нашей планеты с Солнцем и Луной, различными атмосферными процессами и другими факторами). Поэтому в XXII веке придется регулярного добавлять лишнюю секунду два раза в год, а в XXIII — уже почти каждый месяц.

Международный астрономический союз в 2009 году предложил отказаться от секунды координации и вместо этого прибавлять к всемирному координированному времени один час каждые 6000 лет, но эта идея не получила одобрения. После серии обсуждений окончательное решение этого вопроса отложили до 2023 года.







