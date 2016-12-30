Полицейские Сыктывкара уничтожили наркотики

Сотрудники УМВД России по Сыктывкару провели плановую процедуру уничтожения наркотиков и других вещественных доказательств по судебным приговорам, вступившим в законную силу.

Сожженные наркотики были изъяты в ходе оперативных мероприятий и следственных действий. Фигуранты большинства уголовных дел осуждены за преступления, связанные со сбытом, хранением, перевозкой или пересылкой наркотиков, организацией и содержанием притонов.

Так, отправлена в огонь крупная партия синтетических наркотиков, изъятая из незаконного оборота у сыктывкарца, действовавшего в составе организованной преступной группы. Следователи доказали три эпизода преступной деятельности 20-летнего наркосбытчика. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств и активное содействие подсудимого раскрытию и расследованию преступлений, его молодой возраст, суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в качестве основного наказания в размере 25 тысяч рублей.

По приговору сыктывкарского городского суда также подлежала уничтожению особо крупная партия синтетических наркотиков, доставленная в столицу Коми участниками другой преступной группы. Фигурант уголовного дела - 26-летний директор общества с ограниченной ответственностью, проживающий в Кирове, решил подзаработать незаконной деятельностью, согласившись оказать содействие в доставке наркотиков из Москвы в Сыктывкар. Причинами, по которым он совершил наркопреступления для молодого кировчанина стали наличие семьи, кредитов и трех несовершеннолетних детей.

Приехав в Сыктывкар в 2015 году, мужчина снял в аренду квартиру по улице Морозова. В его обязанности входило присматривать за одним из членов преступной группы для того, чтобы исключить все риски по утере наркотиков. Они получали "товар", расфасовывали его в свертки фольги и раскладывали по "закладкам". В целях конспирации подельники устроились в политическую партию разносчиками газеты, чтобы иметь постоянный доступ в подъезды. Полицейскими собраны доказательства преступной деятельности по 17 адресам "закладок", а также три факта сбыта наркотиков.

Оба межрегиональных наркоторговца были задержаны сотрудниками полиции с поличным. Суд признал кировчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.